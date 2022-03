Papa Roach zapowiedział nowy album. Posłuchajcie kolejnego singla "Cut the Line"

Papa Roach zapowiedział nowy album

Papa Roach we wtorek 1 marca 2022 roku zapowiedział swój nowy album "Ego Trip", którego premierę zaplanowano na 8 kwietnia 2022 roku za pośrednictwem wytwórni New Noize Records. Przy okazji panowie podzielili się nowym singlem.

Ten nosi tytuł "Cut The Line" i raczej nas nie zaskakuje - to stary, dobry Papa Roach (może trochę bardziej pop-punkowy, niż zwykle):

Oglądaj

Tak jak wspomnieliśmy - "Ego Trip" zadebiutuje już 8 kwietnia 2022 roku. Panowie zapowiedzieli krążek na swoim Instagramie i przy okazji wyjawili, że 4 marca zadebiutuje klip do powyższego singla.

Na albumie łącznie usłyszymy aż 14 utworów, w tym poprzednie single: "Stand Up", "Dying To Believe", "Kill The Noise" oraz "Swerve" z FEVER 333 oraz Sueco. Tak prezentuje się natomiast tracklista "Ego Trip":