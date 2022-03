Łąki Łan ogłosił parę dni temu, że odcina się od wokalisty Paprodziada. Włodzimierz Dembowski odszedł z zespołu w ubiegłym roku i po ukazaniu się oświadczenia zespołu postanowił skomentować sprawę.

Paprodziad skomentował rozstanie z Łąki Łan: "Nie wyszło? Nie prawda"

Włodzimierz "Paprodziad" Dembowski jest bardzo aktywny na swoich social mediach i twierdzi m.in., że wojna w Ukrainie jest spiskiem, a szczepienia przeciw COVID-19 to terapia genowa. Co więcej, nagrał antyszczepionkową piosenkę "Larum". W końcu perkusista i współzałożyciel Łąki Łan, Piotr Koźbielski odciął się od Paprodziada. Wkrótce po jego wpisie na profilu Łąki Łan pojawiła się informacja, że cała grupa nie identyfikuje się z poglądami wokalisty. Dodano, że Paprodziad pod koniec 2021 zrezygnował z koncertowania z Łąki Łan.

Teraz do sprawy ustosunkował się sam wokalista, który na swoich social mediach napisał:

Rozstanie. RozŁąka. Często próbuje znaleźć winnego. „Ktoś zły!”… „Ktoś gorszy!”… Nie. My sobie równi. Tak samo źli… Tak samo dobrzy… Tak samo uwikŁani. Jeśli rozstanie przyszło, znaczy to tyle, że przyjść musiało. Było do pewnego stopnia nieuniknione. Czy to złe? Nie. To jest jakie jest. Po prostu takimi się potrzebowaliśmy. W tym czasie i w tych okolicznościach przyrody. W rytmie pól i arów byliśmy uwikłani trudem, razem. Może obrzucaliśmy się pretensjami: mówiąc do siebie zdania, które pamiętaliśmy z kłótni między rodzicami, lub te, które buntujące się w nas wewnętrzne dziecko, chciałoby wykrzyczeć z całych sił do mamy albo taty...

Muzyk w długim wpisie napisanym w jego charakterystycznym stylu wyznał, że "Rozstania są skutkiem uwikłań":

Nie wyszło? Nie prawda. Wyszło tyle ile miało. Wyszło tyle ile mogło. I było w tym wielkie piękno. Przyjmuję całość relacji - z jej początkiem i końcem. Przyjmuję swoją przeszłość, tak by dalej, móc wyjść do nowego. Każde rozstanie zawiera w sobie ból przejścia ale pod bólem, jest szansa. Szansa na omówienie ze swoim sercem prawdziwych pragnień i chęci. Do czego idę. Na co dziś mam melodię. Na co znajduje gotowość… Z całego serca życzę zespołowi dalszych sukcesów. W mym sercu zawsze będzie PAŁAŁ ŁAN. Pozostaję otwarty na wspólny tan!

Co dalej z Łąki Łan? Zespół zapowiedział, że nie ma co się spodziewać koncertów zespołu w tym roku, ale grupa nie zamierza kończyć swojej działalności. Na razie nie wiadomo, czy Łąki Łan będą grać dalej bez wokalisty, czy ktoś dołączy do kapeli. Paprodziad natomiast jest otwarty na nowe współprace, o czym wspomniał w wyżej przywołanym wpisie.