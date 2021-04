Ślub, biała suknia, pierwszy taniec przy piosence Eda Shererana, pięknie ozdobiona sala weselna, fajerwerki, sesja fotograficzna... Tak, wiele kobiet latami marzy o ślubie jak z bajki. Całe szczęście, są też pary, które kochają metal całym sercem i decydują się na metalowe piosenki również podczas wesela. Jak można połączyć cukierkową oprawę ślubu z metalem? Nic bardziej prostego!

Para młoda zatańczyła pierwszy taniec do Napalm Death. Trwał tylko sekundę [WIDEO]

Pewien fan metalu wrzucił na YouTube nagranie z własnego ślubu. Pokazał, jak wyglądał pierwszy taniec młodej pary, która zdecydowała się na wybór piosenki świetnie opisującej ich małżeństwo. Jaki to utwór? Zakochani wybrali "You Suffer" Napalm Death, który jest jednym z najkrótszych kawałków w historii, bo trwa 1,3 sekundy. Para zatem nie namęczyła się z tańcem, ale zrobiła za to sporą niespodziankę dla gości.

Życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Oby słuchali razem sporo metalu i cieszyli się nowymi płytami swoich ulubionych twórców.