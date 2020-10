Patti Smith, legendarna rockowa wokalistka wsparła protest Polek. Opublikowała plakat Strajku Kobiet

Patti Smith to jedna z najpopularniejszych kobiet w świecie rock and rolla zdominowanym przez mężczyzn. Pewnie w dużej mierze z powodu osobistych doświadczeń, los płci pięknej z całego świata szczególnie leży jej na sercu. Najważniejsza kobieta w historii rocka poparła strajki w Polsce.

Patti Smith poparła protest Polek i skrytykowała władze

Autorka hitu "Because the Night" wniosła do muzyki punk rockowej nową wrażliwość, intelektualizm i poetycki punkt widzenia. Z czasem zaczęła mocno udzielać się politycznie. Popierała Partię Zielonych czy kandydaturę Baracka Obamy. Tym razem dowiedziała się o napiętej sytuacji w Polsce.

Patti Smith popiera Strajk Kobiet w Polsce

Artystka udostępniła za pośrednictwem swojego Instagrama grafikę symbolizującą Strajk Kobiet. Zadeklarowała, że popiera protesty w Polsce i solidaryzuje się z manifestującymi.

" Zamieszczam ten wpis w solidarności z Polkami, które dzielnie jednoczą się i wychodzą na ulicę wzywając ich opresyjny rząd do opamiętania. Protestują przeciw liderom, którzy w cyniczny sposób używają ich jak pionków w swojej skorumpowanej politycznej grze. Protestują przeciwko odbieraniu im podstawowych praw człowieka. "

Patti Smith podkreśliła także, że chociaż protesty nie dzieją się w jej kraju, to są także jej sprawą.

Jestem solidarna z tymi kobietami. Ich strach jest naszym własnym, ponieważ upokorzenie i kpina z ich spraw, jest również naszą.