Paul McCartney i Beck w utworze "Find My Way" z płyty "McCartney III Imagined". Jak brzmi ten kawałek?

Paul McCartney zaangażował swoich znanych przyjaciół do projektu "McCartney III Imagined" – na wydawnictwo trafią utwory z albumu "McCarntey III" w nowych, ciekawych aranżacjach. Premiera albumu odbędzie się 16 kwietnia 2021 i już możemy posłuchać, jak brzmi singiel nagrany z Beckiem – "Find My Way".

Paul McCartey i Beck razem w utworze "Find My Way"

Lista gości na "McCartney III Imagined" jest naprawdę imponująca: Damon Albarn, Beck, Blood Orange, Dominic Fike, Josh Homme, Khruangbin, 3D RN z Massive Attack, Ed O’Brien (EOB), Anderson.Paak, St. Vincent i wielu innych. Posłuchajcie, jak brzmi taneczny singiel "Find My Way" nagrany z Beckiem:

Album "McCartney III" ukazał się 18 grudnia 2020 i jest domknięciem trylogii albumów nagranych przez Paula McCartneya w domowym zaciszu – od solowego debiutu "McCartney" z 1970, przez "McCartney II" z 1980. Nagrany w czasie „rockdownu” trzeci album zapewnił artyście pierwszy od 31 lat numer jeden na brytyjskiej liście sprzedaży.

Paul McCartney – "McCartney III Imagined": Tracklista: