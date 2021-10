Paul McCartney ostro skrytykował The Rolling Stones. Mick Jagger mu dogryzł

Paul McCartney nazwał The Rolling Stones cover bandem i nie trzeba było długo czekać na odpowiedź zespołu.

Oto kolejna drama w świecie rocka. Tym razem spór rozpoczął Paul McCartney, który w jednym z ostatnich wywiadów nazwał The Rolling Stones "bluesowym cover bandem". Nie była to pierwsza negatywna wypowiedź byłego Beatlesa na temat kolegów z branży. Świat rocka czekał na odpowiedź Rolling Stones i doczekał się - podczas koncertu Mick Jagger żartobliwie nawiązał do słów McCartneya.

Paul McCartney nazwał The Rolling Stones cover bandem. Mick Jagger mu dogryzł

W rozmowie z "The New Yorker" Paul McCartney wypowiedział się na temat The Rolling Stones:

Nie wiem, czy powinienem to powiedzieć, ale The Rolling Stones to bluesowy cover band. Tym właśnie są Stones.

Po tym wywiadzie w sieci zawrzało i na pewno słowa McCartneya trafiły do The Rolling Stones. Długo na odpowiedź nie musieliśmy czekać - 17 października 2021 podczas koncertu zespołu na stadionie SoFi w Los Angeles Mick Jagger postanowił nawiązać do wypowiedzi McCartneya, mówiąc ze sceny:

Paul McCartney jest tutaj, zamierza nam pomóc. Dołączy później do naszego cover bandu.

Słowa wokalisty spotkały się z gromkim aplauzem widowni. Ciekawe jednak, czy wszyscy widzowie wiedzieli, o co dokładnie chodzi, czy sądzili, że McCartney rzeczywiście pojawi się na scenie obok The Rolling Stones.