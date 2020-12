Paul McCartney stwierdził, że Beatlesi cierpieli z powodu chorób psychicznych

Paul McCartney wyjawił niedawno, że The Beatles najprawdopodobniej mieli problemy psychiczne w trakcie szczytu swojej kariery. Jak sam jednak stwierdził, że panowie woleli mówić o nich w swoich piosenkach, aniżeli o nich porozmawiać.

W rozmowie z The Sunday Times, McCartney wyjaśnił, że wraz z Ringo Starrem, Johnem Lennonem i George'em Harrisonem ukrywali swoje problemy, często się z nich naśmiewając. Wyszczególnił specjalnie Johna Lennona, który według niego ukrywał swoje prawdziwe uczucia w piosenkach:

"Help! I need somebody!" - tak napisał. Cóż, ja myślałem, że to tylko piosenka, ale okazało się, że on naprawdę prosił o pomoc. To samo stało się ze mną nieco później, już po rozpadzie zespołu. Wszyscy przeszliśmy przez wiele takich okresów, w których nie byliśmy w żaden sposób szczęśliwi.