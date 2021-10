Paul McCartney stwierdził, że to John Lennon zakończył działalność Beatlesów

Paul McCartney niedawno porozmawiał z portalem The Guardian, dzieląc się interesującymi szczegółami dotyczącymi "śmierci" Beatlesów. Sprawa sprzed 50 lat nadal wzbudza w muzyku wściekłość, bo jak sam mówi, nigdy nie chciał kończyć działalności z The Beatles, a powodem rozpadu grupy był John Lennon.

McCartney wyjaśnił, że te kilka ostatnich miesięcy działalności The Beatles to były "najtrudniejsze momenty" jego życia:

Ale poczekajcie chwilę. To nie ja jestem osobą, która postanowiła skończyć naszą działalność. O nie, nie. To John wszedł któregoś dnia do pokoju i powiedział: "Odchodzę z Beatlesów". To chyba mogło mieć spore znaczenie w całej sytuacji. To był mój zespół, moja robota, moje życie, więc chciałem nadal kontynuować.