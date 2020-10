Paul McCartney zapowiedział wyjątkowy album. Premiera jeszcze w tym roku

Paul McCartney wyda wkrótce album "McCartney III". Jest to materiał, który nagrał samotnie podczas izolacji. Jak opowiedział muzyk, motywem przewodnim płyty będzie "wolność i miłość".

Pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie w wielu aspektach. Od marca 2020 roku rzadziej wychodzimy z domu, jesteśmy bardziej ostrożni w kontaktach międzyludzkich i często mamy czas na rzeczy, które odkładaliśmy latami. Także muzycy musieli zmienić tryb pracy. O międzynarodowych trasach koncertowych aktualnie nie może być mowy, dlatego wielu artystów zaszywa się w swoich studiach. Wśród osób, które wykorzystali ten trudny czas na tworzenie, znalazł się Paul McCartney.

Były Beatles czas izolacji przeznaczył na tworzenie solowego albumu. Będzie to trzecia część trylogii, której nagrywanie rozpoczął już w latach 70. Wówczas muzyk przechodził trudny okres po rozpadzie macierzystego zespołu. Drugi krążek z serii ukazał się w 1980 roku i również został stworzony po rozpadzie kapeli - tym razem grupy Wings.

Po 40 latach krążek "McCartney III" zamknie trylogię. Płyta ukaże się już 11 grudnia i została w całości zarejestrowana w domu muzyka w Sussex. Artysta stworzył całą muzykę, teksty oraz zajął się produkcją materiału.

Jak zapowiada płytę sam jej twórca, muzykę, którą usłyszymy na jego kolejnym albumie, stworzył głównie z potrzeby serca.

"

Chodziło o tworzenie muzyki dla siebie, a nie stworzenie płyty, która spełni swoje zadanie. Miałem kilka rzeczy, nad którymi pracowałem przez lata, ale czasami kończył mi się wolny czas i zostawiałem to w połowie. Zacząłem się zastanawiać, co już mam. Każdego dnia nagrywałem jeden instrument, na którym pisałem daną piosenkę, a następnie stopniowo nakładałem na to swój wokal. Było przy tym dużo zabawy. "