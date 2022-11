Paul McCartney zarabia krocie na nowym biznesie. Nie uwierzycie, w co zainwestował

Wielu muzyków oprócz pracy w przemyśle muzycznym decyduje się również na inne biznesy - własne linie kosmetyków, ubrań, to raczej już nic zaskakującego. Okazuje się, że Paul McCartney ma nosa do interesów i sporo zarabia inwestując w przemysł żywieniowy.

Jak podaje "The Sun" majątek Paula McCartneya wynosi 900 mln funtów, przy czym w ciągu roku zwiększył się o 1,5 mln funtów z powodu nowych inwestycji. Jedna z nich jest związana z firmą muzyczną, która wydała m.in. ostatni album ABBY. Druga natomiast inwestycja jest dosyć zaskakująca i okazała się strzałem w dziesiątkę.

Otóż muzyk zainwestował swoje pieniądze w start-up, który wytwarza roślinną alternatywę dla kurczaka. Portal interia.pl cytuje "The Sun":

Paul jest człowiekiem wielu talentów, a jego nowy biznes przynosi duże pieniądze. Wykorzystuje firmę do inwestowania w rozwijające się przedsiębiorstwa. Do tej pory przeznaczył środki, aby pomóc w finansowaniu TiNDLE, który produkuje roślinne kurczaki w USA i ma nadzieję wprowadzić produkt do Wielkiej Brytanii.