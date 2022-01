Paulina Przybysz nagrała cover Breakoutu. Nie poznacie utworu "Gdybyś kochał, hej" [WIDEO]

Rita Pax zapowiada trzeci w swojej karierze album. Tym razem krążek będzie hołdem złożonym kultowej grupie Breakout. Jak brzmi "Gdybyś kochał, hej", pierwszy singiel studyjny zwiastujący nadchodzące wydawnictwo?

Breakout w wersji zespołu Rita Pax. Posłuchaj coveru "Gdybyś kochał, hej" [WIDEO]

W 2019 roku odbyła się jubileuszowa 10. trasa Męskiego Grania, z tej okazji festiwal zaprosił uznanych polskich artystów do stworzenia specjalnych koncertów, poświęconych kultowym polskim piosenkom. Jedną z zaproszonych artystek była Paulina Przybysz, a materiał z którym przyszło jej się zmierzyć, to właśnie utwory grupy Breakout. Naturalnym wyborem było przygotowanie tego materiału z grupą Rita Pax, z którą Paulina wydała dotąd dwie płyty „Rita Pax” i „Old Transport Wonders”.

Jubileuszowa edycja Męskiego Grania zbiegła się w czasie z 50. rocznicą wydania pierwszej płyty zespołu Breakout, a powstałe covery i aranżacje okazały się Ricie Pax na tyle bliskie, że zespół postanowił zarejestrować materiał i tak powstała płyta „Piękno. Tribute to Breakout”, której premiera planowana jest na wiosnę 2022.

Pierwszym utworem, którym zespół postanowił podzielić się ze słuchaczami jest „Gdybyś kochał, hej”. Piosenka autorstwa Tadeusza Nalepy i Jacka Grania pochodzi z płyty „Na drugim brzegu tęczy” – pierwszej płyty grupy Breakout. Do singla powstał teledysk w reżyserii Kuby Zarzyckiego.

Wideoklip to historia rozstania i targających nami emocji, które się z tym wiążą. Coś się kończy, wina leży po środku, przychodzi czas na rachunek sumienia. W takich sytuacjach łatwo jest obwiniać drugą stronę, ponosi nas egoizm i lęk. Gdyby tylko ktoś mógł się zmienić dla nas, pewnie wszystko byłoby ok. Zaproszenie do udziału w teledysku przyjął polski aktor filmowy i teatralny Marcin Czarnik.Paulina Przybysz tak wypowiedziała się na temat coveru: