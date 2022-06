Singiel promuje płytę projektu Rita Pax zatytułowaną ''Piękno. Tribute to Breakout''.

Paulina Przybysz po projekt Tribute to Breakout sięgnęła przy okazji 50-lecia wydania pierwszej płyty zespołu Breakout, na zaproszenie festiwalu Męskie Granie w 2019. Oczywistym wydało się, że skład z którym przygotowała projekt to Rita Pax. Płyta poświęcona twórczości Breakoutu ukazała się 6 maja 2022. Teraz zespół podzielił się teledyskiem do utworu ''Stare dusze''.

Paulina Przybysz składa hołd grupie Breakout. Zobacz klip do ''Stare dusze'' [WIDEO]

Piosenka ''Stare dusze" jest niejako uzasadnieniem, dlaczego granie muzyki zawsze ma sens i moc niezależnie od tego, kiedy powstały kompozycje i teksty. Ponadczasowość uczuć sprawia, że niesiemy dalej energię twórczą, która teoretycznie powstała przed laty, ale inspirowana była pokoleniami i ich stycznością ze sztuką, historią oraz kulturą. Co jeżeli dźwięk przechodzi przez pokolenia i raz zagrany nigdy nie wybrzmiewa do końca?

Klip to historia, która nie ma początku ani końca, gdzie sielska rzeczywistość miesza się z absurdem, gdzie czas nie istnieje, a zamiast niego jest muzyka.

Rita Pax z Pauliną Przybysz na wokalu i ich interpretacje legendy polskiej sceny bluesowej, czyli ''Piękno. Tribute to Breakout'' zostało wydane z okazji Record Store Day na winylu. Żeby oddać ducha awangardowych aranżacji – krążek nie jest klasycznie czarny, tylko czerwony.

Jak mówią sami muzycy, interpretacje piosenek Breakout przyszły im naturalnie. Między znanymi riffami i melodiami pojawiają się bardzo „paxowe” rozwiązania aranżacyjne. Blues, owszem ale trochę psychodeliczny, mocno zanurzony w indierockowym i zarazem soulowym alternatywnym sosie. Paulina wyznała: