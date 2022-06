Paweł Małaszyński został zaproszony przez coverband Spirit in the Forest do nagrania kawałka ''A question of time''. Jak prezentuje się ich wersja przeboju Depeche Mode?

Wejherowskiej zespół Spirit in the Forest udostępnił kolejny cover zespołu Depeche Mode. Tym razem kapela nagrała ''A question of time'' i zaprosiła do współpracy Pawła Małaszyńskiego. Jak z repertuarem Depeche Mode poradził sobie aktor i wokalista Cochise?

Paweł Małaszyński w coverze Depeche Mode. Nagrał ''A question of time'' z grupą Spirit in the Forest [WIDEO]

Damian Podbielski z zespołu Spirit in the Forest wyznał redakcji Antyradio.pl, jak doszło do współpracy z Małaszyńskim:

Postanowiliśmy skontaktować się z Pawłem poprzez jego profil na portalu społecznościowym i zapytać czy chciałby wziąć udział w naszym klipie. Wysłaliśmy do niego wiadomość i już po 15 minutach odpisał nam, że byłby zainteresowany współpracą. Następnie podesłaliśmy mu nagraną przez nas piosenke ''A question of time’'i Paweł napisał że podoba się mu nasz cover i wchodzi w to. Podczas rozmowy z Pawłem dowiedzieliśmy się również że jest on fanem Depeche Mode.

W studiu ''Sound 8'' w Gdyni okazało się, że zespół świetnie dogaduje się z aktorem. Klip w reżyserii Roberta Jopa został nagrany w pałacu w Kłaninie i klimatem przypomina teledyski Depeche Mode z lata 80. Posłuchajcie zatem, jak polscy muzycy zinterpretowali covert ''A question of time'':

Damian Podbielski wyznał:

Co do samej piosenki ''A question of time'' to jest to również jeden z naszym najbardziej ulubionych utworów Depeche Mode. Jak się okazało jest to również jeden z ulubionych utworów Pawła Małaszyńskiego.

Zespół Spirit in the Forest tworzą Kamil Podbielski – wokal, Damian Podbielski – gitara, Kordian Sikorski – perkusja, Artur Baranowski – bas. Zespół pochodzi z Wejherowa i tworzą go muzycy z wieloletnim doświadczeniem w innych zespołach.