Pearl Jam kazał zniszczyć merch cover bandu. Muzycy Pearl Jamm: "To nie jest zespół, który znamy i kochamy"

Jak podaje loudwire.com, Pearl Jam wysłał list do tribute bandu Pearl Jamm, by zaprzestał swojej działalności. Zespół chce, by cover band zniszczył merch z logo Pearl Jamm, jak również przekazał swoje konta e-mail oraz domeny internetowe związane z kapelą. Muzycy z Pearl Jamm są załamani, że ich idole tak postąpili i to w środku pandemii, gdy mają problemy finansowe.

BBC News skontaktowało się z brytyjskim cover bandem. W piśmie do zespołu wyjaśniono, że niszczy markę Pearl Jam i powoduje dezorientację wśród fanów. Jeden z członków cover bandu wyjaśnił, że nigdy nie doszło do sytuacji, by któryś z widzów pomylił zespoły i domagał się zwrotu pieniędzy za to, że nie zobaczył prawdziwych muzyków Pearl Jam na scenie.

Cover band Pearl Jamm jest bardzo zawiedziony postawą zespołu i napisał list skierowany do ulubionej kapeli, twierdząc, że złamała im serca:

Wiedzieliście o istnieniu naszego tribute bandu od lat i zaczekaliście do globalnej pandemii, by wysłać pismo prawne z groźbami. To nie jest Pearl Jam, który znamy i kochamy, Pearl Jam, który angażuje się w społeczne sprawy i sprzeciwia się gigantom korporacyjnym. A jednak, wasi prawnicy mówią nam, że to wy za tym stoicie.

Zespół wyznał, że nikt nigdy nie pomylił cover bandu z zespołem, podobnie nie było problemów z merchem. Co więcej twierdzi, że nie zniszczył marki Pearl Jam, a wręcz przeciwnie. W związku z otrzymaniem listu muzycy cover bandu zaczęli się zastanawiać, czy jest sens dalej grać.

Wasze działania nie są w waszym stylu i są nieracjonalne, ale mimo to nadal kochamy waszą muzykę. Mamy nadzieję, że pomimo zapewnień, nie wiecie o działaniach, które podejmuje się w waszym imieniu. Zachęcamy was do odpowiedzi publicznie lub prywatnie i wycofania pisma.

Przeczytajcie całe oświadczenie cover bandu: