Utwór "Jeremy" to jeden z najsłynniejszych kawałków Pearl Jam pochodzący z debiutanckiej płyty "Ten". Do singla powstał teledysk w 1992 roku, który wyreżyserował Mark Pellington i w 1993 otrzymał kilka statuetek podczas MTV Video Music Awards. W końcu po latach na YT wróciła wersja klipu bez cenzury.

Pearl Jam opublikował nieocenzurowaną wersję klipu "Jeremy" po prawie 30 latach

5 czerwca podejmowany jest temat świadomości przemocy z użyciem broni. Dlatego też Pearl Jam postanowił udostępnić tego dnia teledysk "Jeremy" bez cenzury. Wybór utworu nie jest przypadkowy, bowiem kawałek opowiada historię pewnego nastolatka, który zastrzelił się na oczach swoich szkolnych kumpli w klasie. Nieocenzurowana wersja teledysku bardziej dosadnie pokazuje, co też się stało z tytułowym bohaterem.

Co więcej Pearl Jam postanowił stworzyć specjalne koszulki, a pieniądze z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na organizacje walczące z przemocą z użyciem broni.

Pearl Jam wydał nowy album "Gigaton"

Za produkcję krążka "Gigaton", który ukazał się 27 marca 2020 odpowiadają Josh Evans i Pearl Jam. Album to następca nagrodzonego Grammy "Lightning Bolt" z października 2013. Kilka dni przed premierą, Pearl Jam uruchomił specjalną infolinię 585-20-PEARL (585-207-3275). Dzwoniąc pod numer, fani mogli posłuchać przedpremierowo utworów z „Gigaton”. Wydawnictwo promowały single "Dance of the Clairvoyants", jak również "Superblood Wolfmoon" oraz "Quick Escape".

