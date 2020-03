Walcz z kosmitami razem z Pearl Jam. Zespół wydał oldschoolową grę z okazji premiery singla "Quick Escape''

Tuż przed premierą płyty "Gigaton'', zespół Pearl Jam udostępnił nowy utwór z płyty - tym razem "Quick Escape''. Jest to kolejny po "Dance of the Clairvoyants” i "Superblood Wolfmoon'' utwór promujący nowy krążek. Co więcej, Pearl Jam uruchomił w Stanach specjalną infolinię, na której można posłuchać fragmentów wszystkich utworów z "Gigaton'". Każdy, kto zadzwoni pod numer 585-20-PEARL (585-207-3275), usłyszy specjalny komunikat z Pearl Jam Gigaton hotline. Ale na tym nie koniec niespodzianek!

Pearl Jam wydał oldschoolową grę z okazji premiery singla "Quick Escape''

Zobaczcie, jak prezentuje się wideo do "Quick Escape'':

Co więcej Pearl Jam stworzył oldschoolową grę zręcznościową zatytułowaną "Quick Escape", która nawiązuje do słynnej gry Space Invader. Każdy może wybrać ulubionego członka zespołu i strzelać do kosmitów. Zagrać możecie na stronie quickescape.pearljam.com.

W rozmowie z Apple Music gitarzysta Stone Gossard przyznał, że album to "nowa droga łączenia naszych talentów.":

" Spodziewajcie się stricte rockowych piosenek czy oszczędnych i prostych ballad. „Gigaton” ma wszystko, tak sądzę. I to ściśle autorski album. Wszystko zrobiliśmy sami. A Eddie wykonał kawał dobrej roboty, by podkreślić osobowość każdego z nas. Gdyby każdy z nas pracował nad płytą indywidualnie, to byłoby zupełnie coś innego. Efekt naszej wspólnej pracy świetnie uchwycił ducha zespołu. "

Pearl Jam zagra koncert w Polsce w 2020 roku

Grupa Pearl Jam w ramach trasy promującej najnowszy album odwiedzi także Polskę. Koncert odbędzie się 13 lipca 2020 roku w krakowskiej TAURON Arenie. W roli gości specjalnych na wydarzeniu usłyszymy muzyków z White Reaper.