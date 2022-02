Roman Kostrzewski odszedł 10 lutego 2022 w wieku 61 lat. Muzyk został pochowany 8 dni później w Bytomiu. Na jego pogrzebie pojawiły się tłumy fanów, którzy zaśpiewali jego utwór, by w ten sposób pożegnać artystę. W sieci ukazało się wiele zdjęć z ceremonii, a cmentarz, na którym spoczął Kostrzewski odwiedził również Nergal. Muzyk podzielił się zdjęciem grobu Kostrzewskiego, na którym pojawił się metalowy pentagram. Znak szybko jednak został usunięty.

Pentagram na grobie Romana Kostrzewskiego. Kontrowersyjny symbol usunięto z cmentarza? [ZDJĘCIA]

Lider Behemotha podzielił się zdjęciem z cmentarza, na którym odbył się pogrzeb Romana Kostrzewskiego. Na grobie muzyka widzimy mnóstwo kwiatów, zaś za tabliczką z nazwiskiem Kostrzewskiego widnieje metalowy pentagram, który w wielu kulturach uważany jest za symbol magiczny i kojarzony jest z satanizmem.

Na najnowszych zdjęciach z miejsca pochówku nie widać już metalowego symbolu. Na razie nie wiadomo, czy pentagram został usunięty z powodu kontrowersji czy może ktoś go ukradł. Portal radiozet.pl skontaktował się z cmentarzem w Bytomiu i czeka na informacje w tej sprawie.

Roman Kostrzewski przegrał walkę z rakiem. Jeszcze we wrześniu zespół Kat & Roman Kostrzewski zorganizował specjalny koncert, by zebrać pieniądze na leczenie. Wydarzenie odbyło się we wrocławskim klubie A2 i na koncercie nie zabrakło specjalnych gości, m.in. wystąpił Nergal, Titus i Wacław "Vogg" Kiełtyka.