13 listopada 2020 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę instytucji oraz artystów, którzy otrzymają wsparcie finansowe w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. Budżet wynosi 400 mln złotych i wielu internautów oburzyło się z powodu przydzielonych pieniędzy gwiazdom pop i disco polo. W związku z kontrowersjami, Piotr Gliński postanowił wstrzymać wypłacanie pieniędzy, by wyjaśnić sprawę. Grzegorz Markowski postanowił skomentować sytuację, bowiem okazało się, że management Perfectu przystąpił do Funduszu Wsparcia Kultury.

Perfect odcina się od wsparcia Ministerstwa Kultury: To pieniądze dla manager, nie dla zespołu

Na profilu Patrycji Markowskiej, córki wokalisty grupy Perfect, pojawił się wpis frontmana dotyczący Funduszu Wsparcia Kultury. Firmie, która zajmuje się managementem zespołu przyznano 540 tysięcy złotych. Grzegorz Markowski we wpisie wyjaśnił, że pieniądze nie trafią do zespołu, który nie wiedział, że firma zgłosiła się o pomoc do Ministerstwa Kultury:

" Chciałbym wszystkich zainteresowanych poinformować, że pieniądze te nie są dla mnie, ani członków zespołu, techników, całego naszego teamu. To pieniądze wyłącznie dla manager Perfectu i jej agencji. My jako zespół nie mieliśmy najmniejszego zamiaru starać się o te dotację. Nie wiedzieliśmy o takich planach. "

Markowski uważa, że otrzymanie pieniędzy od Ministerstwa w tak trudnych czasach, jest niemoralne:

" Całe życie graliśmy, koncertowaliśmy. Niemoralnym byłoby w naszej ocenie ubieganie się o tak wielkie pieniądze, gdy w Polsce jest obecnie tak strasznie dużo ludzi, którzy potrzebują ich sto razy bardziej. "

Przeczytajcie cały wpis wokalisty grupy Perfect:

