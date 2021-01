Brian May broni swoich perfum Save Me. Brytyjski dziennik stwierdził, że kosmetyk pachnie... borsukami

Brian May z grupy Queen od lat udziela się w akcjach ekologicznych mających na celu ratowanie dzikich zwierząt. Chociażby w 2015 roku dołączył do parady pogrzebowej borsuków, która miała nagłośnić kwestię rzezi tych zwierząt w Wielkiej Brytanii. Właśnie do borsuków postanowił nawiązać brytyjski dziennik, który nieprzychylnie zrecenzował nowe perfumy Save Me. Produkt powstał w wyniku współpracy Briana Maya z dyrektorem marki Xerjoff.

Perfumy Briana Maya pachną borsukiem? Gitarzysta Queen: "Przywołują magię brytyjskiej wsi"

"The Sun" nieco zakpił z gitarzysty Queen i stwierdził, że nowa perfumowana woda toaletowa Maya pachnie borsukiem. Taka antyreklama poruszyła muzyka, który postanowił napisać na swoim Instagramie:

Perfumy! Unisex! Unikatowe! W przeciwieństwie do bardzo głupiej historii z The Sun - nie pachną borsukami, ale przywołują dziką magię brytyjskiej wsi.

50 ml kosmetyku kosztuje 1100 złotych i część dochodu ze sprzedaży ma zostać przeznaczona na rzecz fundacji Briana Maya - Save Me Trust. To jak naprawdę pachną perfumy od gitarzysty Queen? Muzyk twierdzi, że Save Me to kwiatowy zapach na bazie piżma i drzewa sandałowego.