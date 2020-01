Perkusista Aerosmith pozwał zespół, bo nie pozwala mu wystąpić na Grammy. Grupa wydała oświadczenie

26 stycznia 2020 odbędzie się gala wręczenia nagród Grammy, podczas której wystąpi m.in. Aerosmith razem z Run-D.M.C. Co więcej rockowa kapela zagra również podczas charytatywnej imprezy Grammy "MusiCares", podczas której otrzyma nagrodę Person of the Year. Okazuje się jednak, że na scenie zabraknie perkusisty Joeya Kramera, któremu grupa nie pozwoliła wystąpić. W związku z tym bębniarz postanowił podać do sądu swój zespół.

Perkusista Aerosmith pozwał zespół, bo nie pozwala mu wystąpić na Grammy

Stan zdrowia nie pozwolił Kramerowi występować przez ostatnie pół roku. Jak podaje informator magazynu People, Aerosmith postanowił przesłuchać swojego kolegę i sprawdzić, czy jest on w stanie zagrać na ceremonii Grammy. Okazało się jednak, że koledzy z kapeli zdecydowali, że perkusista nie jest w dobrej formie i nie wystąpi razem z nimi. To spowodowało, że Kramer postanowił zgłosić sprawę do sądu. Mimo to, kapela chce, by perkusista pojawił się na galach.

Aerosmith wydało oświadczenie w People:

" Joey Kramer jest naszym bratem i jego dobre samopoczucie jest dla nas bardzo ważne. Niestety przez ostatnie 6 miesięcy nie był zdolny fizycznie i emocjonalnie występować z kapelą, do czego sam się przyznawał. Bardzo za nim tęskniliśmy i namawialiśmy go wiele razy, by z nami zagrał, ale najwidoczniej nie był na to gotowy. "

Zespół wyznał, że Joey na ostatnią chwilę przyjął zaproszenie grupy, ale poskutkowało to brakiem czasu na przygotowanie się do występu podczas Grammy:

" Wyrządzilibyśmy jemu szkodę, jak również nam samym i naszym fanom, gdybyśmy pozwolili mu wystąpić bez odpowiedniego przygotowania. Co gorsza, zdecydował się on złożyć pozew w weekend przed naszym występem przed Grammy i jest to zlekceważenie faktu, że mamy ograniczony czas, by przygotować się do tych ważnych wydarzeń. Tym samym nie będzie mógł zagrać na tych uroczystościach, ale oczywiście zaprosiliśmy go na galę Grammy oraz MusiCares. "

Aerosmith zagra koncert w Polsce w 2020

Czy perkusistę zobaczymy z Aerosmith na polskim koncercie? To okaże się 12 lipca 2020, gdy Aerosmith zagra w Krakowie w Tauron Arenie.

Zobacz także: Wiemy, kto wystąpi przed Aerosmith na koncercie w Polsce