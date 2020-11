Perkusista CETI trafił do szpitala. Marcin "Mucek" Krystek miał zawał serca

Marcin "Mucek" Krystek perkusista znany z działalności w polskiej, heavymetalowej formacji CETI znowu ma problemy zdrowotne. Tym razem trafił do szpitala z powodu zawału serca.

Marcin "Mucek" Krystek grał z grupą CETI do 2018 roku. Muzyk wspierał formację byłego wokalisty Turbo, Grzegorza Kupczyka od 1992 roku i nagrał z nią aż dziewięć płyt studyjnych. Ostatnia z jego udziałem to "Snakes of Eden".

Niestety muzyk zaczął mieć poważne problemy ze zdrowiem. Ze względu na odnowienie kontuzji kręgosłupa, artysta otrzymał od lekarzy zakaz grania na ukochanym instrumencie. Tym samym musiał też pożegnać się z karierą w CETI. Jego miejsce zajął Daniel Michał Abramowicz z grupy Twister.

Jednak to nie koniec problemów zdrowotnych Krystka. Grupa CETI opublikowała na swoim Facebooku zdjęcie muzyka na szpitalnym łóżku. Perkusista wylądował na oddziale ze względu na zawał serca.

Jak informuje fanklub formacji, jego stan jest stabilny, jednak muzyka czeka jeszcze jedna operacja.