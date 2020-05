Perkusista Death Angel widział piekło w czasie śpiączki: Szatan był kobietą

Perkusista Death Angel, Will Carroll, zaraził się koronawirusem podczas europejskiej trasy koncertowej wraz z grupami Testament i Exodus. Fani byli mocno zaniepokojeni jego stanem zdrowia, tym bardziej, że muzyk 12 dni przebywał w stanie śpiączki. Carroll wygrał walkę z koronawirusem i w końcu postanowił opowiedzieć o swojej chorobie.

Podczas rozmowy z magazynem Decibel, Will Carroll opowiedział o tym, co widział w czasie śpiączki. Okazuje się, że perkusista był w piekle i spotkał diabła. Nie zabrakło też odwiedzin w niebie:

Odwiedziłam piekło i szatanem była kobietem. Ukarano mnie za lenistwo, byłem niczym Jabba. Wymiotowałem krwią, aż dostałem zawału, co było dosyć dziwne, bo w czasie gorączki miałem problemy z sercem. Pamiętam, że przeniosłem się potem do nieba i tam też było przerażająco. Widziałem jakby orgie Rzymian, a anioły były bardziej przerażające niż demony. Wróciłem na Ziemię i byłem z przyjaciółmi w klubie nocnym... to ostatnia rzecz, jaką pamiętam. "