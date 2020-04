Perkusista SOAD wymienia 10 albumów, które zmieniły jego życie

Grupa System of a Down to jedna z najpopularniejszych i najważniejszych formacji metalowych powstałych w latach 90. Muzycy mają ogromną rzeszę fanów, którzy z niecierpliwością czekają na ich kolejne wydawnictwo po powrocie do grania w 2010 roku.

Perkusista SOAD i 10 albumów, które zmieniły jego życie

Czym inspirują się artyści którzy aktualnie sami są inspiracją dla kolejnego pokolenia metalowców? Specjalnie dla pisma Metal Hammer, perkusista System Of A Down, John Dolmayan zaprezentował 10 albumów, które zmieniły jego życie.

Muzyk nie jest fanem tylko metalu. Jak widać po zestawieniu nie gardzi prawdziwymi klasykami jak chociażby materiał Iron Maiden, ale lubi też brzmienia w stylu Radiohead czy Chicago. Nie dziwi obecność na liście Slayera czy Metalliki. Niektórzy mogą być za to skonsternowani, że Dolmayan jest fanem Floydów i Beatlesów. Pełną listę znajdziecie poniżej: