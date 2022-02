Dzban roku? Perkusista System of a Down uważa, że w pandemii: "zawsze chodziło o pieniądze"

Perkusista SOAD o pandemii: "tu zawsze chodziło o pieniądze"

27 lutego 2022 roku 48-letni John Dolmayan z System od a Down postanowił ponownie podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi pandemii koronawirusa. Muzyk ma już za uszami kilka kontrowersyjnych opinii w tej sprawie, twierdząc, że obowiązki szczepień w niektórych krajach były jak "tyrania i zniewolenie umysłu".

Teraz podzielił się kolejnym memem z Pokemon, który naśmiewał się z COVID-19 i zawierał poniższy podpis:

I tak po prostu COVID-19 nagle zniknie. Tu od samego początku chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. Pandemia była z powodu pieniędzy, Ukraina jest z powodu pieniędzy. Surowce dają bogactwo, stabilizację i władzę. Najpotężniejsi na świecie grają ze sobą w szachy, a my myślimy, że jesteśmy pionkami, a tak naprawdę nie jesteśmy nawet na planszy.

Pod jego postem pojawiło się sporo komentarzy. Jeden z nich brzmiał: "Jeśli chodziło tylko o pieniądze, to sklepy by się nie zamykały. Mnóstwo mniejszych, lokalnych biznesów musiało ogłosić bankurctwo. Tu nie chodziło o pieniądze, chodziło o ratowanie życia". Dolmayan odpowiedział:

Czy masz jakiekolwiek pojęcie, ile kasy zarobił w tym czasie Amazon? Firmy farmaceutyczne? Oczywiście, że tu chodzi o pieniądze.

Jesienią 2020 roku zespół System of a Down opublikował dwa nowe utwory - "Genocidal Humanoidz” oraz "Protect The Land”. To pierwsze premierowe utwory kapeli od 2005 roku, ale niestety te single nie przyniosły nam kolejnego studyjnego albumu.