Zespół The Rolling Stones ogłosił, że perkusista Charlie Watts nie pojawi się na nadchodzącej trasie No Filter Tour po USA. Dlaczego fani nie zobaczą perkusistę Rolling Stones?

Perkusista The Rolling Stones nie zagra na nadchodzącej trasie. Jaki jest powód i kto go zastąpi?

Okazuje się, że Charlie Watts przeszedł ostatnio zabieg. Mimo tego, że operacja przebiegła pomyślnie, lekarze zasugerowali mu odpoczynek od koncertowania. Jego miejsce zajmie Steve Jordan, który gra w projekcie Keitha Richardsa "X-Pensive Winos".

Perkusista Charlie Watts tak skomentował sprawę:

Ciężko pracuję, żeby wrócić do zdrowia, ale pogodziłem się już z poradą ekspertów, że to trochę potrwa. Nie chcę, żeby fani, którzy i tak sporo wycierpieli przez Covid i mają kupione bilety, musieli doświadczać kolejnych przełożonych albo odwołanych koncertów. Poprosiłem mojego dobrego przyjaciela, Steve’a Jordana, żeby mnie zastąpił.

Watts nie opuścił ani jednego koncertu The Rolling Stones od stycznia 1963 roku. W 2004 roku zdiagnozowano u niego raka gardła i muzyk przeszedł 2 operacje. Miejmy nadzieję, że Watts i tym razem szybko wróci do zdrowia. Trasa zespołu startuje we wrześniu i skończy się w listopadzie 2021.