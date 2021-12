Danny Carey został aresztowany na lotnisku. Miał on zaatakować ochroniarza. Jak zakończyła się ta historia?

Perkusista grupy Tool został aresztowany na lotnisku w Kansas City 12 grudnia 2021. W sieci pojawiły się nagrania z zajścia. Dlaczego Danny Carey trafił na komendę policji?

Perkusista Toola aresztowany. W sieci pojawiło się nagranie z zatrzymania [WIDEO]

Do zajścia doszło 12 grudnia 2021. Danny Carey miał zaatakować pracownika ochrony lotniska. Media podają, że muzyk miał uderzać palcami w klatkę piersiową ochroniarza jednocześnie go wyzywając. Perkusista Toola został aresztowany, w sieci pojawiło się nagranie z zatrzymania. Muzyk twierdził, że nikogo nie napadł i chce się wydostać z lotniska. Policjanci założyli mu kajdanki krzycząc, by nie stawiał oporu.

Nagranie z zajścia możecie obejrzeć nas stronie TMZ. Danny Carey został przewieziony na posterunek policji, gdzie usłyszał zarzut napaści. Muzyk został wypuszczony po zapłaceniu kaucji. Na razie nie wiadomo, czy sprawa muzyka trafi do sądu. Jeśli tak, to może grozić mu grzywna nawet 13900 dolarów.