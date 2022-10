Perkusista rockowej kapeli zmarł na scenie. Miał 61 lat

W wieku 61 lat zmarł Bin Valencia. Argentyński perkusista zmarł podczas koncertu zespołu Sirio w klubie w mieście La Matanza. Na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci muzyka. Wcześniej perkusista udzielał się w rockowej kapeli Almafuerte.

Nie żyje Bin Valencia. Perkusista zmarł na scenie

Zespół Sirio rozpoczął trasę koncertową 1 października. Chociaż oficjalnie nie podano przyczyny śmierci perkusisty to media podają, że muzyk miał atak serca podczas koncertu w klubie La Quadra. Nie pojawiło się na razie więcej informacji na temat tego zajścia.

Jak podaje portal radiozet.pl na profilu na social mediach zespołu Sirio pojawiło się zdjęcie perkusisty oraz komentarz dotyczący jego śmierci:

Z ogromną gulą w gardle oraz bólem, wciąż nie mogąc wyjść z szoku, czy to wszystko jest prawdziwe, czy to tylko zły sen, staramy się napisać te słowa i przekazać smutną wiadomość. Bin wyjechał z nami w trasę, nasz ojciec, mąż i przewodnik. Osoba, której nie opiszą żadne słowa, osoba, która oddała swoją duszę za naszą rodzinę i muzykę, którą tak bardzo kochał i poświęcał jej każdą chwilę, będąc na ziemi.

Adrian Valencia grał w zespole Almafuerte w latach 2001 - 2016, czyli do momentu, gdy Ricardo Iorio rozwiązał zespół. Po tym Valencia i jego żona dołączyli do kapeli Sirio, która została założona przez ich dzieci w 2010. Zespół właśnie przygotowywał się do wydawnia 4. studyjnego albumu.