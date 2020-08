Perkusista znanego metalowego zespołu został ranny w wyniku wybuchu w Bejrucie. Jaki jest stan zdrowia muzyka?

Do zdarzenia doszło we wtorek 4 sierpnia po południu. Szacuje się, że w wyniku zdarzeń zginęło ponad 150 , a ponad 6 tysięcy zostało rannych. Jednym z poszkodowanych jest Barchir Ramadan, który poinformował o swoim stanie zdrowia za pomocą mediów społecznościowych.

Barchir Ramadan o swoim stanie zdrowia

Na zdjęciu umieszczonym przez muzyka w czwartek 6 sierpnia, widzimy jego pokiereszowaną twarz. Fotografia opatrzona jest opisem:

" „Przeżyłem coś, co mogło skończyć się dużo gorzej. W każdej sekundzie jestem wdzięczny, że żyję. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy o mnie pytali i kontaktowali się ze mną. Kocham Was wszystkich. Ze mną OK” – napisał. "

Następnego dnia mężczyzna dodał:

" „Jestem wdzięczny za to, że mogłem wyjść z tego cały. Zasypany oznakami wsparcia i miłości, napływającymi z każdej części świata. Odebrało mi mowę ze wzruszenia. Właśnie takie rzeczy sprawiają, że cieszę się życiem jeszcze bardziej. Kocham każdego z moich bliskich przyjaciół”. "

Pozostali członkowie zespołu również podzielili się swoimi przemyśleniami po strasznym wybuchu. W swoich opisach dziękują, że Ramadanowi nic się nie stało, ale podkreślają, że mają też nadzieję, że uda się odkryć prawdę co do przyczyn wybuchu i że odpowiednie osoby zostaną postawione do odpowiedzialności.

Krótka historia zespołu

Grupa Nercevell została założone w 1999 roku w Dubaju. W tym czasie muzycy nagrali 3 albumy i zagrali tysiące koncertów. Zarówno w kraju, jak i na świecie, czyniąc z nich jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup metalowych, wywodzących się ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Czytaj także: Metallica wróci na scenę jeszcze w 2020 roku. Pierwszy koncert już w sierpniu!