"Personal Jesus" w stylu Motorhead? Muzyk nie tylko śpiewa, ale też wygląda prawie jak Lemmy [WIDEO]

YouTube to idealne miejsce, aby pokazać światu swój talent. Platforma jest niemal w pełni darmowa dla jej użytkowników, co sprawia, że niczym nie ryzykujemy. No, może poza złośliwymi komentarzami kogoś, komu nasza twórczość się nie spodoba lub będzie zazdrościł nam pomysłu. Dzięki nowym możliwościom, w sieci pojawia się coraz więcej muzyków, którzy próbują przyciągnąć uwagę słuchaczy.

"Personal Jesus" w stylu Motorhead. Jak hit zaśpiewałby Lemmy?

Jaki jest na to najlepszy przepis? Zwabić ich numerami i wykonawcami, których uwielbiają. Jednak aby nagranie nie było kolejnym zwykłym coverem, artyści wykorzystują coraz ciekawsze sztuczki.

Denis Pauna postanowił nie tylko zagrać znany hit Depeche Mode "Personal Jesus". Muzyk wykonał go w stylu metalowców z Motorhead, ale to nadal nie wszystko. Artysta przebrał się za lidera grupy, Lemmy'ego Kilmistera i wcielił w postać. Trzeba przyznać, że całkiem nieźle udało mu się oddać charakterystyczny look i ruchy muzyka.

Jak podkreśla Pauna, w coverze możemy usłyszeć inspiracje kultowymi kawałkami Motorhead jak "Born to Raise Hell". Muzyk starał się również za wszelką cenę naśladować charakterystyczną chrypkę wokalisty. Oczywiście trudno porównywać głos chłopaka do oryginału, jednak zaskakująco dobrze poradził sobie z tym niełatwym wyzwaniem.