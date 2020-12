Peter Jackson pokazał zwiastun swojego filmu o Beatlesach. Oto zapowiedź "Get Back"

W sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun długo zapowiadanego filmu "Get Back" o The Beatles. Za reżyserię odpowiedzialny jest Peter Jackson (trylogie "Władca Pierścieni" i "The Hobbit").

The Beatles: Get Back - oto oficjalna zapowiedź filmu dokumentalnego od Petera Jacksona

Film "The Beatles: Get Back" to wysokobudżetowy film dokumentalny opowiadający o kulisach powstawania przedostatniego krążka studyjnego The Beatles o tytule "Let It Be". Peter Jackson otrzymał dostęp do 55 godzin niewidzianego wcześniej materiału, a także 140 godzin dźwięku nagranego w trakcie procesu nagrań do albumu.

Aby odświeżyć materiały, reżyser wykorzystał swoje pionierskie techniki stworzone na potrzeby swojego poprzedniego dokumentu, "They Shall Not Grow Old".

Jackson już kilka miesięcy temu wyjaśnił, że film ma pokazać nam, jak to jest "być muchą na ścianie" w studiu The Beatles - jego zdaniem to doświadczenie, które chciałby przeżyć każdy fan czwórki z Liverpoolu. Reżyser stwierdził, że "Get Back" ma być "jak maszyna czasu, która zabiera nas do 1969 roku i pokazuje nam czwórkę przyjaciół bawiących się muzyką".

Film powstał przy współudziale Paula McCartneya i Ringo Starra, Yoko Ono oraz żony George'a Harrisona, Olivii Harrison. Poniżej możecie zobaczyć pierwszą zapowiedź, w której słyszymy więcej na temat idei stojącej za nową produkcją Petera Jacksona, a także same odświeżone materiały ze studia:

Nowy film dokumentalny w reżyserii Petera Jacksona ma się pojawić w kinach już 27 sierpnia 2021 roku. Najprawdopodobniej szybko pojawi się również na platformie Disney+ (która być może wtedy będzie już dostępna legalnie w naszym kraju).