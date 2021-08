Takiego coveru "Nothing Else Matters" jeszcze nie słyszeliście! Utwór powstał z okazji 30-lecia kultowej płyty Metalliki.

Już niedługo będziemy mogli usłyszeć album "The Metallica Blacklist" wydany z okazji 30-lecia "Czarnego albumu" Metalliki. Do „Blacklist” zaproszono ponad 50 artystów reprezentujących niesamowicie różnorodny zakres gatunków, pokoleń, kultur, kontynentów i nie tylko. Każdy z nich zaprezentował własną i wyjątkową wizję ulubionego utworu z czarnego albumu. Jak Phoebe Bridgers zinterpretowała "Nothing Else Matters"?

Phoebe Bridgers zaskoczy Was swoją interpretacją "Nothing Else Matters". Cover trafi na album Metalliki

Phoebe Bridgers wydała dwa albumy, "Stranger In The Alps" (2017) oraz "Punisher" (2020), który został okrzyknięty najlepszym albumem roku 2020. Artystka ma na swoim koncie cztery nominacje do Grammy i teraz może pochwalić się wzięciem udziału w projekcie Metalliki. Posłuchajcie, jak wokalistka zinterpretowała "Nothing Else Matters". Tak kobiecej wersji tego przeboju jeszcze nie słyszeliście.

Oglądaj

"The Metallica Blacklist": Kiedy premiera?

Premiera "The Black Album" w zremasterowanej wersji oraz "The Metallica Blacklist" odbędzie się 10 września. Fizyczna wersja "Blacklist" trafi do sprzedaży 1 października i będzie dostępna w formatach 4CD, 7LP i cyfrowym. Wszystkie zyski ze sprzedaży zasilą w podziale po połowie: organizację wybraną przez artystę coverującego oraz fundację All Within My Hands, założoną przez zespół w 2017 roku.