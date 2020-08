Pidżama Porno zagra jedyny koncert w sierpniu. Muzycy wystąpią w pięknej scenerii

Pandemia koronawirusa mocno uderzyła w wiele branż. Obostrzenia wprowadzone przez władze dotkliwie odczuli na swojej skórze artyści i fani kulturalnych wydarzeń takich jak koncerty czy festiwale. Dzisiaj, ze względu na reżim sanitarny, w Polsce odbywa się niewiele występów, a każdy z nich jest objęty nowymi zasadami.

Pidżama Porno na koncercie we Wrocławiu

Organizatorzy starają się im sprostać. We Wrocławiu powstały np. Letnie Brzmienia, a koncerty przeniosły się na prawdziwe łono natury, do urokliwego Zamku Topacz Resort Art & Spa. Oprócz muzyki, można tam podziwiać XIV-wieczną posiadłość i miejsce z ciekawą historią.

W ramach Letnich Brzmień we Wrocławiu już 28 sierpnia zagra Pidżama Porno. Na terenie wydarzenia obowiązywać będą bieżące zalecenia epidemiologiczne, z którymi należy zapoznać się przed przybyciem na miejsce.

Pidżama Porno na koncercie we Wrocławiu. Bilety

Koncert odbędzie się o godzinie 20:00, a bramki zostaną otwarte już o 18:30. Bilety na wydarzenie można kupić na stronach takich jak: eventim.pl, ebilet.pl, biletin.pl w cenie 79 złotych.

Pidżama Porno tworzy w składzie: Krzysztof "Grabaż" Grabowski, Andrzej "Kozak" Kozakiewicz, "Rafał "Kuzyn" Piotrowiak, Longin "Lo" Bartkowiak. Ekipę wzmocni Piotr "Załęs" Załęski, gitarzysta. Załęski współtworzył takie zespoły, jak Hurt, Dust Blow, Prawda, współpracował także z Jankiem Samołykiem.

Zespół ostatni album wydał w roku 2004 - była to płyta "Bułgarskie Centrum". Później artyści zawiesili na kilka lat działalność koncertową, występując sporadycznie. Przerwa trwała do roku 2015, gdy muzycy wrócili do występów w zmienionym składzie. Nowe wydawnictwo studyjne jest zatem powrotem po ponad piętnastoletniej przerwie w regularnej działalności.

"Sprzedawca jutra" to pierwsza od półtora dekady, długo wyczekiwana przez fanów premiera Pidżamy Porno. Po wielu latach od wydania ostatniego albumu, muzycy powracają z nową energią i nowym materiałem. Na wydawnictwo składa się dwanaście kompozycji autorstwa Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego i z jego tekstami. Okładkę płyty stworzył natomiast artysta grafik Andrzej Pągowski, autor ponad tysiąca projektów plakatów filmowych, teatralnych i o tematyce społecznej.