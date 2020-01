Pierwsze demo Slipknota z lat 90. wylądowało w sieci. Posłuchaj, jak brzmiał zespół

Przez 25 lat działalności wiele się zmieniło w jednej z najpopularniejszych kapel metalowych w Polsce - w grupie Slipknot. Dzięki materiałowi, który wyciekł właśnie do sieci, możemy porównać jedne z pierwszych nagrań zespołu z chociażby ich najnowszą płytą.

Pierwsze demo Slipknota z lat 90.

Na demo z 1995 roku znalazły się piosenki takie jak "Some Feel", "Fur", "Tattered and Torn" czy "Part of Me". Na wokalu słyszymy Andersa Colseni, który był poprzednikiem Coreya Taylora w formacji. Zestaw utworów był jedynymi, które grał zespól przed dołączeniem ich aktualnego frontmana do składu w 1997 roku.

W opisie filmu czytamy:

" To oryginalne demo, które Payl Gray przekazał swojemu bliskiemu przyjacielowi. "

Slipknot w Polsce w 2020 roku

Grupa Slipknot wystąpi na koncercie w Polsce w 2020 roku. Muzycy pojawią się w naszym kraju w ramach promocji trasy ostatniego albumu "We Are Not Your Kind". Corey Taylor i spółka zagrają 6 lutego 2020 w łódzkiej Atlas Arenie. W roli gościa specjalnego usłyszymy wówczas formację Behemoth.

