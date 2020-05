Pierwsze koncerty zaczną odbywać się już od 4 maja. Władze luzują obostrzenia ws. imprez masowych

Pandemia zamroziła branżę koncertową na całym świecie. Niektóre regiony po miesiącach walki z koronawirusem postanowiły zaplanować pierwsze próby powrotu grania na żywo. Wśród nich znalazł się stan Missouri w USA oraz Hiszpania.

Pierwsze koncerty zaczną się odbywać od 4 maja

Niecały tydzień temu gubernator stanu Missouri, Mike Parson ogłosił pierwszą fazę planów naprawy gospodarki. Pierwszy etap ma rozpocząć się już 4 maja. Według ustaleń zostaną wówczas otwarte wszystkie przedsiębiorstwa, które są w stanie dostosować się do wytycznych dystansowania społecznego. Jak czytamy na blabbermouth.net, mieszkańcy będą mogli chodzić "do parków rozrywki, na koncerty, powróci możliwość organizacji pogrzebów, zakończeń roku, wesel, a także otworzą się muzea". Władze podkreślają, że luzowanie obostrzeń dotyczy wyłącznie takich przedsięwzięć, gdzie będzie można zachować stosowną odległość między uczestnikami wydarzeń.

Przedstawiciel Departamentu Zdrowia w Missouri w rozmowie z Billboardem powiedział:

" W fazie pierwszej przygotowanej przez władze przedsiębiorstwa detaliczne nadal będą miały ograniczone możliwości funkcjonowania, jednak te zasady nie dotyczą koncertów, o ile ich organizatorzy będą w stanie zapewnić podczas wydarzeń dystans społeczny. "

Według specjalistów wydarzenia masowe i duże zgromadzenia takie jak koncerty mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania COVID-19 nie tylko na terenie USA, ale też za pośrednictwem osób, które będą podróżować między krajami.

Ostatnia sonda opinii publicznej przeprowadzona przez Reutersa wykazała, że jedynie 27% badanych Amerykanów wyraziło chęć pójścia na koncert lub do kina, kiedy będzie to już możliwe. 32% powiedziało, że poczeka z rozrywkami do wynalezienia szczepionki.

Luzowanie obostrzeń następuje także w Hiszpanii, gdzie od 10 maja mieszkańcy będą starali się o powrót do "normalności" sprzed koronawirusa. Tego dnia na mapę kraju wrócą także koncerty i imprezy kulturalne. Oczywiście na nowych zasadach. Na wolnym powietrzu będzie można zorganizować wydarzenie z maksymalną liczbą 200 widzów, natomiast w pomieszczeniach zamkniętych będzie mogło przebywać jednocześnie najwyżej 30 uczestników zabawy. Ostatni etap planu wdrażanego w Hiszpanii zostanie wprowadzony 8 czerwca. Wówczas kraj otworzy wszystkie kluby muzyczne i bary. Limity zwiększą się do 800 uczestników wydarzeń plenerowych i 80 osób w przestrzeniach zamkniętych.