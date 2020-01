Postgrunge'owy Grey Daze założył w 1993 roku Chester Bennington. 5 lata później wokalista opuścił grupę. W 2019 roku wyszło na jaw, że tuż przed śmiercią w 2017 roku Bennington zdecydował się ponownie połączyć siły z Grey Daze, by na nowo zarejestrować piosenki zespołu powstałe w latach 90.

Pierwszy zespół Chestera Benningtona udostępnił singiel z wokalem zmarłego muzyka Linkin Park

W końcu poznaliśmy pierwszy singiel promujący to wydawnictwo. Do kawałka "What’s In The Eye" stworzono również teledysk, w którym można zauważyć postać Chestera Benningtona. Oryginalna wersja kawałka była zarejestrowana w okresie 1993-1996. Za nową interpretację odpowiada Grey Daze oraz producenci Chris Traynor, Kyle Hoffman and Jay Baumgardner. W utworze usłyszymy wokal 17-letniego Benningtona.

Jak na razie wiadomo jedynie, że album ma ukazać się w 2020 roku. Zobaczcie, jak prezentuje się projekt okładki tego wydawnictwa:

