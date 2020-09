Metallica pobiła kolejny rekord. To pierwszy zespół w historii, który dominuje na listach przebojów przez 4 dekady

Metallica od niedawna może się pochwalić kolejnym rekordem. Hetfield i spółka stali się pierwszym zespołem w historii, który zdobył szczyt listy przebojów Billboard Mainstream Rock w 4 różnych dekadach. Ich najnowszym hitem jest "All Within My Hands" nagrane we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną San Francisco na potrzeby albumu "S&M2". Oryginalnie kawałek pochodzi z krążka "St. Anger".

Metallica z kolejnym rekordem. Co tym razem osiągnęli giganci metalu?

Prawdę mówiąc, Metallica powinna być na liście przebojów przez 5 dekad - niestety, w latach 80. żaden z ich utworów nie zdołał się wbić nawet do Top 40. Co ciekawe - Metallica w 1991 roku nie miała pierwszego miejsca na liście najpopularniejszych singli. Pamiętajmy, że mówimy o roku, w którym wyszedł "The Black Album" (jeden z najlepiej sprzedających się albumów w historii) promowany takimi hitami, jak "Enter Sandman", czy "Nothing Else Matters".

Nie, Metallica zdobyła swoje pierwsze miejsce na szczycie zestawienia Mainstream Rock dopiero w 1996 roku za sprawą "Until It Sleeps". Od tamtego czasu na listach przebojów znalazło się 9 kolejnych utworów. Ostatnim z nich jest wspomniane "All Within My Hands", którego posłuchać możecie poniżej:

Wspomniany singiel pochodzi z albumu "S&M2", który zadebiutował w sprzedaży 28 sierpnia. Płyta jest dostępna w wersji audio, a także wideo. Koncerty z udziałem orkiestry zarejestrowano w listopadzie 2019 roku.