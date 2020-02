Pierwszym instrumentem Jamesa Hetfielda nie była gitara. Dzięki temu muzyk umie czytać nuty

Wokalista Metalliki, James Hetfield udzielił kilku wywiadów w ramach pojawienia się w Petersen Automotive Museum w Los Angeles. Muzyk musiał odpowiedzieć na szereg pytań na temat odwyku, z którego właśnie wyszedł. Jak się jednak okazało Terry L. Karges miał przygotowane także inne ciekawe zagadnienia.

Dziennikarz spytał legendarnego muzyka między innymi o jego pierwsze kontakty z instrumentami. Okazało się, że muzyczna przygoda Hetfielda wcale nie zaczęła się od śpiewania czy gitary.

Hetfield przyznał, że kiedy był bardzo młody rozpoczął naukę gry na pianinie.

"

Byłem w szóstej klasie, potrafiłem czytać nuty. Poszedłem do domu pewnej starszej pani i grałem na pianinie. Zrobiła mi ciasteczka. I tak się właśnie zaczęło. Teraz umiem przeczytać zapis nutowy, śpiewam, gram. Jestem za to bardzo wdzięczny. Mieliśmy w domu fortepian, kiedy zacząłem się nim interesować mama od razu to zauważyła i pomyślała "on chce grać".

Tak naprawdę to chciałem po prostu grać na perkusji i robić hałas, ale pomyślała, że mogę się nauczyć gry na pianinie, więc ostatecznie to zrobiłem. "