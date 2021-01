Pies razem z właścicielką wykonał specjalny układ taneczny do "Bring Me to Life" Evanescence. Nagranie stało się hitem internetu!

Psy to bardzo zdolne bestie! Niejednokrotnie pisaliśmy, że lubią mocne brzmienia, podobnie jak ich właściciele, którzy od rana do wieczora słuchają piosenek swoich ulubionych kapel. Psy szczekają słysząc konkretne nagrania, skaczą, czy dziwnie się ruszają, ale czy kiedykolwiek widzieliście czworonoga, który wykonuje konkretny układ taneczny ze swoją właścicielką? No właśnie, my też jesteśmy zaskoczeni.

Pies zatańczył do "Bring Me to Life" Evanescence. Właścicielka czworonoga stworzyła specjalny układ [WIDEO]

W Wielkiej Brytanii odbyły się zawody, w ramach których właściciele psów razem z czworonogami pokazują układy taneczne w rytm różnych piosenek. Tańczące psy? Wiele osób tresuje swoje pupile, ale stworzyć cały układ taneczny z psem to naprawdę nie lada wyczyn. Jedna z uczestniczek postanowiła pokazać taniec przy akompaniamencie "Bring Me to Life" Evanescence. 10-letni piesek razem z właścicielką stworzyli ciekawy układ, który naprawdę przyjemnie się ogląda. Ich występ zobaczycie od 3 minuty nagrania.

Oglądaj

Tymczasem Evanescence przygotowuje się do wydania pierwszego od 10 lat albumu. Nowy krążek ukaże się 26 marca 2021 roku i dotychczas poznaliśmy singiel "Yeah Right". Na stronie zespołu możecie zamówić limitowaną, specjalną edycję fanowską, która oprócz dodatkowego CD zawiera też pamiętnik, plakat oraz kasetę z materiałami nagranymi na potrzeby albumu "The Bitter Truth".