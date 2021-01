Pijany mężczyzna zmienił imię na... Celine Dion. Nie żałuje swojej decyzji

30-letni mieszkaniec Staffordshire z Anglii, Thomas Dodd postanowił się napić w wigilię i kilka dni później odkrył, że w trakcie przyjemnego, mocno zakrapianego wieczora zmienił imię. Po kilku dniach w jego skrzynce na listy pojawiły się oficjalne dokumenty, które potwierdziły zmianę imienia, a on sam odkrył, że zapłacił prawie 90 funtów za taką przyjemność. Zdjęciem papierów i krótką historią podzielił się na Twitterze.

Szczegóły potwierdził i zdradził w rozmowie z New York Post. Wyjaśnił, że 4. stopień lockdownu w Wielkiej Brytanii wyjątkowo mocno go znudził, więc postanowił znaleźć jakieś zajęcie - włączył koncert Celine Dion i otworzył wino:

Ręką na sercu nie pamiętam, jak to robiłem! Pamiętam oglądanie koncertu, bycie pijanym... Nie zdawałem sobie z tego sprawy do momentu, gdy nie znalazłem listu w swojej skrzynce. Na początku nie mogłem w to uwierzyć, ale potem sprawdziłem wyciąg z konta bankowego, który potwierdzał, że faktycznie uiściłem opłatę.

Dion postanowił, że nie będzie to tylko pijacka historyjka do opowiadania w pubie, ale też jego nowa rzeczywistość - oficjalnie nazywa się teraz Celine Dion. Jak tłumaczy:

Kiedy to do mnie doszło, to podpisałem dokumenty, bo ją kocham! Na razie zatrzymuje to imię. Zobaczymy jednak, na ile będzie mi sprawiało ono problemy w przyszłości.