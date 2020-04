Pink Floyd również zacznie udostępniać swoje koncerty za darmo w sieci

Żeby zapewnić przyjemny czas fanom w trakcie epidemii, Pink Floyd postanowiło pójść w ślady Radiohead i Metalliki - rozpoczęło bowiem udostępnianie swoich koncertów za darmo za pośrednictwem YouTube'a. Jak podaje Forbes, w trakcie najbliższych tygodni, zespół planuje podzielić się niepublikowanymi, rzadkimi lub archiwalnymi materiałami.

Pink Floyd udostępni za darmo swoje koncerty na YouTubie

Zespół wydał również oficjalne oświadczenie na swoim profilu na Facebooku, w którym potwierdził informację:

" Chcielibyśmy życzyć wam wszystkiego najlepszego i mamy nadzieję, iż wy i wasze rodziny jesteście bezpieczni oraz zdrowi w tych trudnych czasach. Będziemy kontynuowali publikowanie materiałów i mamy nadzieję, że odwrócenie waszej uwagi od obecnej sytuacji za pomocą ciekawych dźwięków i obrazów wam pomoże. "

Pierwszym udostępnionym materiałem będzie "Pulse", czyli koncertowe DVD z występu Pink Floyd podczas trasy "The Division Bell Tour" z 1994 roku. Zespół zagrał wówczas 14 koncertów w niedziałającej już hali Earls Court w Londynie. Na YouTubie będziemy mogli zapoznać się z 90-minutową wersją koncertowego DVD Pink Floyd, a na setliście znalazły się takie hity, jak "Wish You Were Here", "Money", czy "Comfortably Numb".

Transmisja z legendarnego koncertu Pink Floyd rozpocznie się 17 kwietnia 2020 roku o godzinie 18:00. Poniżej znajdziecie link do nagrania:

Z powodu koronawirusa, Roger Waters przeniósł daty swoich koncertów w ramach "This Is Not a Drill Tour" na 2021 rok. David Gilmour zaczął natomiast coverować utwory Leonarda Cohena ze swojego domowego zacisza, aby walczyć z nudą.