25 września 2020 ukazała się płyta "Kraksa" zespołu Mikromusic. Jest to 7. studyjny krążek kapeli opowiadający o różnych aspektach miłości. Na albumie nie zabrakło muzycznych gości, m.in. w kawałku "Operacja na otwartym sercu" możemy usłyszeć Piotra Roguckiego, który od czasu zawieszenia działalności Comy coraz częściej angażuje się w ciekawe projekty muzyczne.

Piotr Rogucki i Mikromusic w singlu "Operacja na otwartym sercu". Zobacz groteskowy teledysk

Na płycie "Kraksa" muzycznie Mikromusic mocno nawiązuje do lat 80. i 60., zaś teksty są jak zawsze melancholijne i zabawne. Do ballady "Operacja na otwartym sercu" powstał teledysk, w którym widzimy wesele młodej pary. Chociaż na początku wydaje się, że wszystko jest w porządku, to jednak para zaczyna się kłócić i o mały włos panna młoda nie zabija swojego małżonka. Ten teledysk to niezła uczta dla oczu, zresztą przekonajcie się sami:

Piotr Rogucki ostatnio również zaangażował się we współpracę z Jakubem Karasiem z The Dumplings. Panowie nagrali album "Ostatni Bastion Romantyzmu", który przypadnie do gustu fanom mocnej linii basu i dziwnych tekstów Roguckiego. Duet wybrał się latem w krótką trasę koncertową i m.in. zagrał w Krakowie.