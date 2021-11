We wrześniu grupa Placebo przebudziła się z długiej hibernacji, by wydać swój pierwszy singiel od pięciu lat ''Beautiful James". Jest to zapowiedź nowej płyty zespołu i w końcu poznaliśmy szczegóły tego wydawnictwa. Placebo również ogłosiło trasę koncertową, w ramach której odwiedzi Polskę.

Placebo ogłosiło datę premiery nowego albumu i koncert w Polsce. Kiedy i gdzie wystąpi?

Zespół Placebo ogłasił premierę swojego długo oczekiwanego ósmego studyjnego albumu. Ostatnia studyjna płyta "Loud Like Love" wydana została 9 lat temu, a nowy album "Never Let Me Go" ukaże się 25 marca 2022 roku. Dziś ujawniony został również nowy utwór pochodzący z nadchodzącego krążka, "Surrounded By Spies":

Oglądaj

Fot. materiały prasowe

Na tym jednak nie koniec dobrych wieści. Placebo podał szczegóły nadchodzącej trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii i Europie. Zespół zagra 17 października 2022 w Warszawie w hali Expo XXI. Ogólna sprzedaż rozpocznie się 17 listopada o 9:00. Natomiast jeśli zamówicie album "Never Let Me Go" w oficjalnym sklepie już teraz, to uszyskacie dostęp do przedsprzedaży biletów, który kończy się 14 listopada.