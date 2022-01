Zespół Placebo udostępnił live video do swojego nowego singla - "Try Better Next Time". To kolejny po utworach "Beautiful James" i "Surrounded By Spies" singiel, który zwiastuje nowy, ósmy w dorobku album Placebo i pierwszy wspólny krążek formacji po prawie dekadzie - "Never Let Me Go". Jak prezentuje się wideo?

Placebo pokazał klip do "Try Better Next Time". Premiera albumu już niedługo [WIDEO]

"Try Better Next Time" to kontynuacja szczerego podejścia w przedstawieniu współczesności, jakie zespół prezentuje na płycie "Never Let Me Go". O ile otwierający album singiel "Beautiful James" był surowym komentarzem na temat rozprzestrzeniania się ignoranckich opinii, a utwór "Surrounded By Spies" poruszał temat przesycenia technologią, o tyle "Try Better Next Time" łatwo pomylić z apokaliptyczną wizją przyszłości. Zamiast tego, zespół skupia się mniej na zakończeniach, a bardziej na nowych początkach. To hymn na cześć końca świata, który znamy i celebracja możliwości tego, co może nadejść później, bez względu na to, czy ludzkość zasiądzie przy stole, czy nie.

Na nowym albumie "Never Let Me Go" grupa Placebo mówi o ważnych tematach w charakterystyczny dla siebie sposób. Krążek ukaże się 25 marca 2022 i nowy materiał będziemy mogli usłyszeć na polskim koncercie jeszcze w tym roku. Placebo zagra 17 października 2022 w Warszawie w hali Expo XXI.

