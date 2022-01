Zespół Placebo udostępnił nowy singiel "Try Better Next Time". To kolejny po utworach "Beautiful James" i "Surrounded By Spies" singiel, który zwiastuje nowy, ósmy w dorobku album Placebo i pierwszy wspólny krążek formacji po prawie dekadzie - "Never Let Me Go".

Placebo udostępnił singiel "Try Better Next Time". To zapowiedź nowej płyty [WIDEO]

Utwór "Try Better Next Time" to kontynuacja szczerego i uczciwego podejścia w przedstawieniu współczesności, jakie zespół prezentuje na płycie "Never Let Me Go". O ile otwierający album singiel "Beautiful James" był surowym komentarzem na temat rozprzestrzeniania się ignoranckich opinii, a utwór "Surrounded By Spies" poruszał temat przesycenia technologią, o tyle "Try Better Next Time" to hymn na cześć końca świata, który znamy i celebracja możliwości tego, co może nadejść później.

Oglądaj

Wokalista Brian Molko komentuje:

To nie jest koniec świata, tylko koniec ludzkości, to rozróżnienie, którego w naszej przesadnej arogancji nie jesteśmy w stanie dostrzec. Matka Natura bardzo się nami znudziła. Następnym razem postaraj się lepiej.

Album "Never Let Me Go" ukaże się 25 marca 2022 roku. Nowe piosenki będziemy mogli usłyszeć na nadchodzącej trasie po Wielkiej Brytanii i Europie. Zespół zagra 17 października 2022 w Warszawie w hali Expo XXI.