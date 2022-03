Placebo podzielił się nowym singlem "Happy Birthday In The Sky". Jest to ostatni singiel, jaki udostępnia zespół przed premierą swojego nowego studyjnego albumu "Never Let Me Go", który ukaże się 25 marca.

Placebo udostępnił nowy singiel "Happy Birthday In The Sky"

"Happy Birthday In The Sky" to kolejny po "Beautiful James", "Surrounded By Spies" oraz "Try Better Next Time" singiel Placebo. W każdym z tych utworów zespół serwuje fanom swoją własną wizję tego, co zaprzątało głowy muzyków w ciągu prawie 10 lat, które upłynęły od czasu wydania ostatniego krążka formacji.

Podczas gdy poprzednie single poruszały tematy związane z kwestiami osobistej odpowiedzialności, nasycenia technologią i prawdziwym miejscem ludzkości w świecie, "Happy Birthday In The Sky" opowiada historię o stracie i mechanizmach, których używamy, by sobie z nią poradzić. Brian Molko tak wypowiedział się na temat nowej piosenki:

"Happy Birthday In The Sky" to dla mnie jeden z bardziej bolesnych momentów na albumie. "Happy Birthday In The Sky "to wyrażenie, którego używam od dłuższego czasu. Kiedy mówię wszystkiego najlepszego ludziom, których już z nami nie ma, wyrażając tym samym ten ból, a myślę, że jesteśmy w tym naprawdę dobrzy. Znasz to uczucie straty, to uczucie rozpaczy. Jakby część twojego ciała i duszy została niesprawiedliwie od ciebie oderwana. I rozpaczasz i rozpaczasz, i czekasz.

Posłuchajcie, jak prezentuje się najnowszy utwór Placebo:

Brian Molko dodaje:

Myślę, że jest to coś tak głębokiego i emocjonalnego, że naprawdę przekaże słuchaczowi coś potężnego. I to w zasadzie wszystko, co mnie interesuje. Za jaką cenę? Kogo to obchodzi. Dopóki ta piosenka naprawdę porusza ludzi, wszystkie poświęcenia, jakie trzeba ponieść, by znaleźć się w tym miejscu, są dla mnie do przyjęcia. Nie jest tak źle, kiedy żyjesz tymi emocjami – jesteś bardzo, bardzo żywy w tej chwili, kiedy to robisz.

Nowe piosenki Placebo usłyszymy już niedługo na żywo, bo jesienią kapela ruszy w trasę koncertową. Zespół zagra 17 października 2022 w Warszawie w hali Expo XXI.