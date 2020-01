Nareszcie! Placebo zapowiedział nowy album

Ostatnio o Placebo było dosyć cicho. Zespół wydał 7 studyjnych płyt – ostatnia "Loud Like Love" ukazała się w 2013 roku. Natomiast 3 lata później pojawiła się składanka przebojów "A Place For Us To Dream" z 2016, na której ukazały się też te wcześniej niepublikowane numery. Wszystko z okazji 20-lecia zespołu. Nie zabrakło również urodzinowej trasy koncertowej, która zahaczyła również o Warszawę. Stęskniliście się za kapelą? Całe szczęście grupa nie zamierza odpoczywać.

Placebo zapowiedział nowy album. Zespół podpisał umowę z wytwórnią

Jeszcze w 2019 roku basista Stefan Olsdal poinformował, że Placebo pracuje nad nowym krążkiem. Jednak na tym się skończyło, jeżeli chodzi o informacje na temat kolejnego wydawnictwa brytyjskiej grupy. Zapewne będziemy musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość, ale na instagramie Placebo pojawiło się zdjęcie potwierdzające, że coś w końcu się dzieje w obozie kapeli.

Zespół wrzucił zdjęcie ukazujące, jak członkowie kapeli podpisują umowę z wytwórnią Sore Recordings, która współpracuje m.in. z Deaf Havana czy Enter Shikari. Jest to zatem dowód na to, że Placebo już niebawem wyda nowy album.

