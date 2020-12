Oto pośmiertna płyta Chrisa Cornella z coverami. Posłuchaj „No One Sings Like You Anymore”

Nowa płyta Chrisa Cornella z coverami zarejestrowanymi w 2016 roku. Posłuchaj "No One Sings Like You Anymore".

"No One Sings Like You Anymore" to kolekcja 10 coverów w wykonaniu Chrisa Cornella, które zostały wybrane przez jego żonę i dzieci. Artysta śpiewał utwory tych wykonawców, którzy szczególnie go zainspirowali. Album został nagrany w 2016 i jest już dostępny w serwisach streamingowych. Premiera wydania fizycznego zaplanowana jest na 19 marca 2021.

Chris Cornell z pośmiertną płytą "No One Sings Like You Anymore". Na albumie covery Guns N' Roses, Johna Lennona, Prince'a

Na tracklistę płyty Chrisa Cornella trafiły takie covery jak „Watching The Wheels” Johna Lennona, „Nothing Compares 2 U” napisanego przez Prince’a, a zaśpiewanego przez Sinead O’Connor czy „Patience” Guns ‘N’ Roses.

Chris Cornell nagrał wszystkie utwory ze wsparciem Brendana O’Briena, który odpowiada także za produkcję i miks. Vicki Cornell tak wypowiedziała się na temat nowego albumu:

To wyjątkowe wydawnictwo, bo Chris sprawował nad nim pieczę od początku do końca. Dobór coverów daje osobisty wgląd w grono jego ulubionych artystów oraz utworów, które były dla niego ważne. To słodko-gorzki moment, bo on powinien tu być z nami i sam mówić o tej płycie. Dlatego premiera „No One Sings Like You Anymore” to dla nas jednocześnie radość i ból. Każdy z nas może znaleźć pocieszenie w jego głosie, by podnieść się na duchu, zwłaszcza w okresie świątecznym. Jestem niezmiernie dumna z tego wydawnictwa. Dla mnie to najlepszy dowód na to, dlaczego Chris będzie zawsze kochany i doceniany przez słuchaczy.

Chris Cornell "No One Sings Like You" - tracklista

1. Get It While You Can

2. Jump Into The Fire

3. Sad Sad City

4. Patience

5. Nothing Compares 2 U

6. Watching The Wheels

7. You Don't Know Nothing About Love

8. Showdown

9. To Be Treated Ri