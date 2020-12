Płyty Metalliki, Slayera i Queen w Biedronce. Jakie rockowe albumy kupimy przed Świętami?

Sieć sklepów Biedronka ponownie postanowiła wprowadzić przed Świętami ofertę płyt, które zainteresują niejednego melomana. Od 21 grudnia 2020 w sklepie znajdziemy albumy w cenach od 19,99 do 39,99 złotych. Nie zabrakło też rockowych tytułów.

Tanie płyty w Biedronce na Święta. Kupimy albumy Metalliki, Nirvany, Queen i Guns N' Roses

Jeżeli jeszcze nie macie prezentów, to na pewno zainteresuje Was oferta płyt w Biedronce. Fani Metalliki mogą się skusić na "Garage inc.", "Load" czy "St. Anger", w sklepie pojawiły się również krążki Megadeth "Rust in Peace" czy "Youthanasia". Slayer, Queen, Nine Inch Nails, Kiss, Bon Jovi, The Cure, Deep Purple - to wszystko już teraz zdobycie w Biedronce. Oto lista rockowych płyt, które możecie kupić sobie pod choinkę.