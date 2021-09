Płyty Slayera, Guns N' Roses i Nirvany w Biedronce. Jakie tytuły znajdziemy w sklepach?

Kolejny raz wybierając się po pieczywo do Biedronki, możemy wrócić z płytami. W sieci sklepów pojawiła się nowa pula tytułów na płytach CD w cenie 19,99 zł. W sprzedaży znajdziemy albumy takich wykonawców jak Sting, Nirvana, Guns N’ Roses, Bon Jovi, Kiss i wielu innych.

Tanie płyty w Biedronce. Kupimy albumy Nirvany, Guns N' Roses, Kiss

6 września w Biedronce pojawiły się albumy CD w atrakcyjnej cenie. Oferta trwa do 18 września 2021 lub do wyczerpania zapasów. W sklepie znajdziemy albumy m.in. Apocalyptiki, The Cure, Marilyna Mansona, Iggy'ego Popa, Slayera, The Police czy Rush. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

Płyty CD w Biedronce: Pełna lista