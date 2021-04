Płyty Slayera, Nirvany i Guns N' Roses w Biedronce. Jakie rockowe albumy możemy kupić?

Kolejny raz sieć sklepów Biedronka zdecydowała się na poszerzenie swojego asortymentu o płyty CD. Jeżeli zatem chcecie powiększyć swoją kolekcję krążków o nowe zdobycze, to na pewno zainteresują Was pozycje, które znajdziecie od 12 kwietnia 2021 w Biedronce. Oferta trwa do 25 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Płyty Slayera, Nirvany i Guns N' Roses w Biedronce. Jakie rockowe albumy kupimy w supermarkecie?

Biedronka kusi nową pulą tytułów na płytach CD w cenie od 19,99 złotych. W ofercie znajdziemy albumy m.in. Erica Claptona, Guns N' Roses, Marilyna Mansona, Grety Van Fleet, Imagine Dragons, The Offspring, Slayera, czy Megadeth i Nirvany.

Tanie płyty CD w Biedronce: lista

2PAC - ROSE THAT GREW FROM CONCRETE

5 SECONDS OF SUMMER - YOUNGBLOOD

ABBA - 18 HITS

ABBA - LIVE AT WEMBLEY ARENA

ADAMS, BRYAN - TRACKS OF MY YEARS

ARMSTRONG, LOUIS- THE ULTIMATE COLLECTION

BEASTIE BOYS - SOLID GOLD HITS

BOCELLI, ANDREA - INCANTO

BOCELLI, ANDREA - SENTIMENTO

BON JOVI - GREATEST HITS-ULTIMATE COLLECTION

BURGH, CHRIS DE - LOVE SONGS ALBUM

CAMEL - RAIN DANCES (REMASTERED)

CLAPTON, ERIC - COMPLETE CLAPTON

CLAPTON, ERIC - CREAM OF ERIC CLAPTON

COLE, NAT KING - THE VERY BEST OF NAT KING COLE

COLTRANE, JOHN - DUKE ELLINGTON & JOHN COLTRANE

CRANBERRIES - GOLD (REMASTERED)

CREAM - DISRAELI GEARS (REMASTERED)

CURE - THREE IMAGINARY BOYS (REMASTERED)

DAVIS, MILES - THE COMPLETE BIRTH OF THE COOL

DEEP PURPLE - THE BEST OF DP IN THE 80'S

DEF LEPPARD - THE STORY SO FAR... THE BEST OF DEF LEPPARD

EMINEM - 8 MILE (SOUNDTRACK)

EMINEM - MARSHALL MATHERS

ENIGMA - MCMXC AD

ENIGMA - THE PLATINUM COLLECTION (2CD)

FURTADO, NELLY - THE BEST OF NELLY FURTADO

GABOR, VIKI - GETAWAY (INTO MY IMAGINATION)

GRANDE, ARIANA - MY EVERYTHING

GRANDE, ARIANA - SWEETENER

GRETA VAN FLEET - FROM THE FIRES

GUNS N' ROSES - THE SPAGHETTI INCIDENT?

HEMP GRU - JEDNOŚĆ

IMAGINE DRAGONS - SMOKE + MIRRORS

INXS - THE VERY BEST

KELLY FAMILY - WE GOT LOVE (PL)

KISS - LOVE GUN (REMASTERED)

LIMP BIZKIT- SIGNIFICANT OTHER

MARILYN MANSON- THE GOLDEN AGE OF GROTESQUE

MEGADETH- CRYPTIC WRITINGS

NIGHTWISH - HIGHEST HOPES-THE BEST OF NIGHTWISH

NIRVANA - SILVER-THE BEST OF THE BOX

OFFSPRING- GREATEST HITS

OLDFIELD, MIKE - TUBULAR BELLS

RAINBOW - LONG LIVE ROCK'N'ROLL (REMASTERED)

SANDRA - ESSENTIAL

SCORPIONS - WIND OF CHANGE: THE COLLECTION

SINATRA, FRANK - ULTIMATE SINATRA

SLAYER - CHRIST ILLUSION

SOUNDGARDEN - SUPERUNKNOWN (REMASTER)

SOUNDTRACK - GODFATHER

SOUNDTRACK - SATURDAY NIGHT FEVER

SOUNDTRACK - STRAŻNICY GALAKTYKI (GUARDIANS OF THE GALAXY) VOL.2 (PL)

SWIFT, TAYLOR - REPUTATION

UB40 - THE BEST OF UB40 VOL 1

VANGELIS - ODYSSEY-THE DEFINITIVE COLLECTION

VARIOUS - BRAVO HITS WIOSNA 2021

VARIOUS - HITY NA CZASIE WIOSNA 2021

VARIOUS - THE BEST OF DISNEY VOL. 4

DE MONO - OSIECKA

MADONNA- MADAME X

